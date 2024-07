Na contramão nacional, comércio e serviço de MS recuam no mês maio aponta IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou, esta semana (11 e 12), as Pesquisas: Mensal de Comércio (PMC) e Mensal de Serviços (PMS) do mês de maio de 2024.

De acordo com o levantamento da PMC, as vendas no comércio varejista no país cresceram 1,2% na comparação com o mês anterior. Os resultados do setor foram positivos em todos os meses deste ano e, com isso, o ponto mais alto da série, que havia sido registrado em abril, foi deslocado para maio.

Continue Lendo...

No ano, há alta acumulada de 5,6% e em 12 meses, de 3,4%. No entanto, o bom resultado nacional, não se repetiu em Mato Grosso do Sul. No estado, o varejo apresentou queda no volume de vendas de 1,4%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na PMS, o volume de serviços prestados no país apresentou estabilidade na passagem de abril para maio, após dois meses seguidos de alta, com ganho acumulado de 1,0%. Na comparação com maio de 2023, o setor teve expansão de 0,8%.

Na comparação por estado com maio de 2023, o Rio Grande do Sul (-5,4%) liderou as perdas do mês, seguido por Mato Grosso (-8,6%) e Mato Grosso do Sul (-8,2%)

Acompanhe a análise do economista e colunista do Jornal CBN CG, Hudson Garcia: