Nutricionista vive a experiência repassada no Banco de Leite Humano

O mês de agosto é dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno. Foi definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como Agosto Dourado por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação – a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno.

O leite materno auxilia no desenvolvimento de diversos sistemas da criança: imunológico, neurológico e metabólico. Para as mães, os benefícios são muitos: entre eles, melhor recuperação do parto e menos risco de câncer de mama.

A Rádio CBN Campo Grande está dedicando parte da programação a esse tema. Hoje a entrevista foi com a nutricionista do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap), Camila Rodrigues Pacheco.

Assista à integra da entrevista: