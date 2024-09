O que é a Ozonioterapia?

Recentemente, a terapia realizada com ozônio como tratamento complementar do câncer ganhou interesse popular e midiático. Em meio às polêmicas que envolvem a ozonioterapia, é preciso explicar o que é este método e como ele é realizado. Por isso, o fisioterapeuta, Samir Tannous, participou do CBN Você Mulher deste sábado (14) e deu mais detalhes sobre o tratamento. A conversa também contou com a presença da administradora, Rosemeri Silva, que luta contra o câncer e fala sobre a importância da ozonioterapia para aumentar a qualidade de vida.

"A ozonioterapia foi um divisor de águas na qualidade de vida durante a minha luta contra o câncer. Depois que eu comecei o tratamento com o ozônio eu ainda tinha sintomas, mas já não eram tão agressivos como os que eu sentia antes dessa terapia [...] Eu tenho um recado para as mulheres: não desistam de vocês, se cuidem e, se tiver condições, faça a ozonioterapia. Não há nada que não podemos suportar, não desista", disse Rosemeri.

Confira a entrevista completa: