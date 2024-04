ONG em Campo Grande é multada em R$175 mil por maus-tratos a animais

Uma ONG de proteção animal, no bairro Coronel Antonino, região norte da cidade, foi flagrada em situação precária durante uma operação da Polícia Militar Ambiental (PMA) na tarde desta sexta-feira (19). A ação resultou na multa de R$ 175 mil à instituição e no resgate de cerca de 350 cães e gatos.

A ação teve início após a PMA receber uma denúncia sobre dois macacos pregos mantidos em cativeiro no local. Ao chegar à residência, os policiais constataram que se tratava da sede da ONG. Apesar de não encontrarem os macacos, a equipe se deparou com 350 animais domésticos, número que excedia em muito a capacidade do local.

Continue Lendo...

Os policiais constataram que as condições de higiene eram precárias, com fezes e urina espalhadas pelo ambiente. Animais doentes estavam misturados aos saudáveis, e os voluntários da ONG não utilizavam equipamentos de proteção individual adequados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outros órgãos, como a Delegacia de Crimes Ambientais, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e o Ministério do Trabalho foram acionados para dar apoio à guarnição policial. Todos os órgãos confirmaram as irregularidades constatadas pela PMA.

A proprietária da ONG foi conduzida à DECAT (Delegacia Especializada de Crimes Ambientais e de Trânsitos) para responder pelas acusações de maus-tratos. Os animais resgatados permaneceram sob fiel depositário da ONG, até serem transferidos para um local de acolhimento adequado.

*Com informações da PMA