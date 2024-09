Operação desarticula depósito de drogas e armas em Campo Grande

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul (FICCO/MS), com apoio do Grupo de Operações com Cães (GOC) da Polícia Rodoviária Federal, deflagrou nesta terça-feira (10) a Operação Pégasus, com o objetivo de dar cumprimento a dois mandados de busca e apreensão em local investigado pela FICCO/MS, utilizado como depósito de drogas e munição de armas de uma facção criminosa.

O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande deferiu as medidas judiciais com expedição de mandados de busca e apreensão para os imóveis localizados na Capital. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares, dinheiro e maconha.

A Operação Pégasus, visa desmobilizar os locais utilizados como depósito de drogas e armas e dessa forma contribuir para a segurança dos cidadãos de Campo Grande.

A FICCO/MS reúne Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, Policia Civil, Agencia Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, Secretaria Nacional de Politicas Penais e Policia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

*Com informações da Polícia Federal