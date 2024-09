Operação do Exército já apreendeu quase R$ 10 milhões em contrabando e drogas na fronteira

A Operação “Ágata Oeste” já efetuou quase R$ 10 milhões em apreensões de contrabando e drogas na região de fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

As forças militares atuam desde o início deste mês visando combater crimes transfronteiriços na fronteira oeste, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Na região da fronteira do MS com o Paraguai a operação é realizada nas rodovias BR 463, MS 384 e MS 386.

Continue Lendo...

Vale ressaltar que esta edição da Operação Ágata Oeste 2024 é a primeira conduzida pela Força Aérea Brasileira e a primeira missão multidomínio em solo brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na primeira semana de operação, equipes da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira, além de órgãos de segurança pública federal e estadual, foram empregadas em 196 missões que resultaram em R$ 9.882.718,52 milhões de prejuízo ao crime organizado.

Neste período, foram apreendidas 4,1 toneladas de mercadorias irregulares, além de entorpecentes. Até agora, já foram apreendidos 1,2 tonelada de maconha, 262,2 quilos de pasta base de cocaína, 71,6 quilos de cocaína, 79,4 quilos de skunk e 1,8 quilo de haxixe.

O Comando Conjunto da Operação Ágata destaca duas ações que resultaram na apreensão de grande quantidade de droga.

Operação Conjunta Ágata Oeste – A Operação Ágata Oeste integra o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), do Governo Federal, e é caracterizada por ações integradas entre as Forças Armadas e diversos órgãos de segurança pública e de fronteira, incluindo agências federais e estaduais. Essa colaboração visa garantir uma resposta coordenada e eficiente às ameaças na região.

Nesta edição, são empregados 1,7 mil militares e utilizadas 12 aeronaves, 16 embarcações e 217 viaturas, além do satélite do Projeto Lessonia e da Aeronave Remotamente Pilotada Hermes RQ-900, que permitirá uma vigilância mais eficaz e abrangente da área de operação.