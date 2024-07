Ozonioterapia pode ser utilizada no tratamento de quase 300 doenças

A ozonioterapia é uma técnica antiga, criada há quase 200 anos, utilizada para o tratamento de 272 doenças. No entanto, só agora vem ganhando popularidade. Segundo o fisioterapeuta, Samir Tannous, isso pode ser explicado, em parte, pelo fato do método ter sido legalizado no Brasil, há pouco mais de um ano. A Lei (14.648/2023) que autoriza o uso da ozonioterapia no país foi sancionada em agosto de 2023.

Entre as possibilidades de utilização da ozonioterapia estão: na odontologia, em infecções e processos inflamatórios, e na estética.

Por ser um método adicional, o fisioterapeuta frisou que a ozonioterapia não substitui o tratamento tradicional de doenças. “É feito de forma complementar. O tratamento com ozonioterapia, não substitui o tratamento convencional”. Acompanhe a entrevista completa.