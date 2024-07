Parque da UFMS terá atividades sobre moléculas e brincadeiras para toda a família

A próxima edição do Sábado no Parque da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que acontece no dia 20 de julho, das 8h às 11h, na Esplanada do Morenão, terá como tema as estruturas moleculares.

Estudantes e professores do Instituto de Química da UFMS prepararão atividades diferenciadas para que o público possa aprender sobre esse tema de forma divertida e interativa.

Além de poderem explorar os 19 monumentos interativos do Parque da Ciência, crianças, jovens e adultos poderão se divertir com brincadeiras como bolha de sabão gigante, contação de histórias e pipas.

O Sábado no Parque é uma iniciativa da Diretoria de Popularização da Ciência (DIPC) da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte da UFMS. O objetivo do projeto é levar ciência e cultura para a comunidade de forma acessível e lúdica.

"A gente quer que as pessoas venham ao Parque da Ciência para se divertir e aprender ao mesmo tempo", explica a diretora da DIPC, Lia Raquel Toledo Brambilla Gasques. "As atividades são pensadas para todas as idades, desde crianças até adultos."

Para garantir a qualidade das atividades e a interação com o público, o "Sábado no Parque" conta com uma equipe de servidores e bolsistas de diversos cursos da UFMS.

"É uma experiência muito gratificante poder proporcionar esse contato com a ciência de forma lúdica e acessível", comenta a estudante de Zootecnia Giovanna Zanuncio Vanni, que atua como bolsista no projeto.

*Com informações da UFMS