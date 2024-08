PF deflagra operação contra o tráfico de drogas em MS e apreende R$ 900 mil

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (28) a Operação Tractus, com objetivo de desarticular uma quadrilha especializada no transporte de cocaína e armas de uso restrito em Mato Grosso do Sul. A ação, que mobilizou cerca de 60 agentes federais, contou com o apoio do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) e uma aeronave do Comando de Aviação Operacional (CAOP).

Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e onze de busca e apreensão nos municípios de Campo Grande, Anastácio e Corumbá. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de 13 contas bancárias, o sequestro de seis imóveis, incluindo duas fazendas, e a apreensão de 25 veículos e uma embarcação.

Em Campo Grande, os policiais apreenderam R$ 900 mil em espécie, quatro veículos, duas pistolas, uma arma longa, além de celulares e joias. Já em Corumbá, foram apreendidos dois revólveres, veículos, um barco, 800 cabeças de gado, celulares e documentos.

Pistolas também foram apreendidas. Foto: Divulgação/PF

As investigações, conduzidas pela Delegacia da Polícia Federal, em Três Lagoas, começaram após a prisão em flagrante de um indivíduo transportando 163 kg de cocaína em um compartimento oculto de um veículo, no município de Água Clara, em 3 de fevereiro de 2023. Ao longo das investigações, aproximadamente uma tonelada de cocaína foi apreendida.

O grupo criminoso utilizava áreas alagadiças e de difícil acesso no Pantanal sul-mato-grossense para transportar drogas e armas, tornando a operação ainda mais complexa.

*Com informações da Polícia Federal