PMA intensifica fiscalização na Bacia do Rio Paraguai

O 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (1º BPMA) intensificou suas operações na Bacia do Rio Paraguai durante o mês de março, com foco no combate à pesca predatória e à exploração ilegal de madeira. Os resultados da operação foram expressivos, com a apreensão de diversos materiais e a aplicação de multas que somam mais de R$ 400 mil.

As equipes do 1º BPMA apreenderam cinco motosserras e 11m³ de madeira ilegalmente extraída, combatendo diretamente o desmatamento e protegendo os recursos florestais da região.

Continue Lendo...

Na luta contra a pesca predatória, alvo central da operação, os policiais apreenderam 317 kg de pescado irregular, 25 carretilhas/molinetes, 160 metros de rede de pesca, 115 anzóis de galho, quatro tarrafas e sete espinhéis.

Ao longo da operação, foram confeccionados 26 autos de infração, totalizando R$ 412.706,00 em multas aplicadas aos infratores. Além disso, 18 pessoas foram presas em flagrante e 3 com termo circunstanciado de ocorrência.

*Com informações da PMA