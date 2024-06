PMA prende duas pessoas no feriado de Corpus Christi

A Operação Corpus Christi, realizada pelo 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul entre 30 de maio e 3 de junho de 2024, resultou em duas prisões em flagrante, R$ 3.600 em multas e a apreensão de diversos materiais de pesca ilegal.

A operação mobilizou 186 policiais em 15 Subunidades da Bacia do Paraguai para combater a pesca predatória e garantir o cumprimento das normas ambientais. Uma das ocorrências de destaque foi em Bonito, onde dois indivíduos foram flagrados pescando ilegalmente no Rio Formoso, considerado um rio cênico com pesca proibida desde 2003. Os infratores foram autuados e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Além da fiscalização, a operação também visou conscientizar a população sobre a importância da preservação dos ambientes aquáticos. 638 pessoas foram abordadas e orientadas sobre os riscos da pesca ilegal e a importância da proteção dos recursos naturais.

Paralelamente à Operação Corpus Christi, a Polícia Ambiental também realizou a Operação Prolepse, uma ação preventiva contra o uso indevido do fogo. Com a previsão de poucas chuvas este ano, o que pode aumentar o risco de incêndios no Pantanal, a operação visitou e fiscalizou propriedades rurais, com foco especial nas que apresentaram incidência de queimadas em anos anteriores.

*Com informações da PMA