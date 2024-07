Polícia Federal apreende cocaína em cilindros de oxigênio em Terenos

Uma ação conjunta da Polícia Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros resultou na apreensão de cocaína escondida em cilindros de oxigênio em Terenos, nesta quarta-feira (17).

A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina na região, quando os policiais federais abordaram um caminhão que transportava um tanque de peixe e 10 cilindros de oxigênio. O motorista demonstrou nervosismo durante a abordagem, mentiu informações e forneceu dados incorretos sobre o motivo da viagem, levantando suspeitas.

Diante da situação, o caminhão, a carga e o motorista foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Na delegacia, com o apoio de cães farejadores do Batalhão de Choque da Polícia Militar, foi realizada uma vistoria dos cilindros. A perfuração de um dos tanques revelou a presença de cocaína em seu interior.

A retirada da droga exigiu o trabalho conjunto da Polícia Federal e do Corpo de Bombeiros, que utilizaram equipamentos especializados para cortar os cilindros. A operação ainda está em andamento, com a quantia total de cocaína apreendida ainda a ser confirmada.

*Com informações da Polícia Federal