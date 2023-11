População se frustra com a infraestrutura de cemitérios públicos em CG

Todos os anos, as cidades se preparam para o feriado do Dia de Finados quando a visitação aos cemitérios é intensa. Mas em Campo Grande, quem esteve nos cemitérios públicos se deparou, mais uma vez, com a falta de infraestrutura adequada, lixo acumulado, depredação, entre outros problemas.A falta de zelo com os cemitérios públicos da Capital de Mato Grosso do Sul contrasta com o que ocorre em alguns municípios do interior do estado.



Um exemplo é o cemitério público de Três Lagoas, onde a população encontrou até cadeiras de roda à disposição para aumentar a acessibilidade no local, cartazes com frases motivacionais, mapa para localização no local, além da manutenção das vias de acesso às sepulturas e áreas de descanso com grama e bancos.



NOTA DA PREFEITURA DE CG

O cemitério Santo Amaro, assim como o São Sebastião (cemitério do Cruzeiro) e o Santo Antônio, passam por mutirão de limpeza quatro vezes ao ano. Porém, todos os dias as equipes próprias realizam a limpeza. O Santo Amaro é o maior cemitério municipal, onde são realizados em média 70 sepultamentos por mês, o que gera grande movimentação de pessoas e trabalhadores realizando a reforma ou construção de jazigos, resultando muito entulho. As vias internas também recebem manutenção periódica.

Quanto à segurança, a Guarda Civil Metropolitana realiza rondas frequentes em torno do cemitério Santo Amaro, assim como nos outros espaços públicos municipais. O sistema de iluminação do cemitério Santo Amaro foi revitalizado, com a via principal estando hoje totalmente iluminado, medida que deve inibir a ação dos vândalos e criminosos. Quanto aos muros que caíram durante o temporal do último dia 19, serão reconstruídos.

