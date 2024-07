Preços dos cinemas em Campo Grande variam até 96%

Pesquisa realizada pelo Procon Municipal de Campo Grande em julho deste ano revela variações significativas nos preços de ingressos e produtos em cinemas da capital.

A iniciativa, que tem como objetivo garantir a transparência e proteger os consumidores, identificou diferenças de até 96,15% no valor dos ingressos 3D entre matinê e noturno, com valores entre R$ 26,00 e R$ 51,00, para sessões de quinta e sexta-feira. Já os ingressos normais apresentaram uma variação de 91,30%, com preços entre R$ 23,00 e R$ 44,00 nos mesmos dias.

A pesquisa também destacou diferenças nos preços dos produtos alimentícios vendidos nos cinemas. O hot dog, por exemplo, teve uma variação de 43,75%, com preços entre R$ 16,00 e R$ 23,00. Outras variações significativas foram observadas em produtos como refrigerante pequeno (35,29%), pipoca média salgada (33,33%), pipoca grande salgada (30,43%), pipoca média doce (29,17%) e água (28,57%).

Além disso, a pesquisa confirmou que os cinemas da capital oferecem meia-entrada para grupos específicos, incluindo estudantes, idosos, doadores de sangue, pessoas com deficiência, jovens de baixa renda e professores. Para usufruir do benefício, é necessário apresentar documentação comprobatória junto a um documento de identidade com foto.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande