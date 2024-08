Prefeitura pede autorização para operação de crédito de R$ 270 milhões para o Hospital Municipal

A Câmara Municipal recebeu projeto de lei da prefeita Adriane Lopes (PP) com pedido de autorização para que a prefeitura realize operação de crédito no valor de R$ 268,6 milhões para a construção do Hospital Municipal de Campo Grande.

O pedido contradiz o anúncio feito pela prefeita de que o complexo hospitalar seria construído pela inciativa privada pelo sistema built to suit, a custo inicial zero para o município. (Veja o documento abaixo)

Continue Lendo...

Por esse modelo, a prefeitura só começaria a desembolsar recursos ao final da construção, com o pagamento de aluguel do prédio após este ser entregue à gestão municipal, totalmente equipado e em plenas condições de uso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vereadores ouvidos pela CBN Campo Grande disseram ter sido pegos de surpresa com o envio do projeto à Câmara Municipal, já que até agora só têm conhecimento dos detalhes a respeito do Hospital Municipal por meio da imprensa.

Comissão formada por 11 vereadores com a incumbência específica de analisar o projeto do hospital, até então no modelo built to suit, ainda não receberam nenhum documento da prefeitura, situação que pode comprometer a análise em regime de urgência do pedido de autorização para o empréstimo.

Além disso, na semana passada a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, apresentou ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) informações contraditórias no que diz respeito ao valor de R$ 268,6 milhões que a prefeitura quer contratar por meio de empréstimo bancário.

Confira a coluna CBN em Pauta na íntegra:

Veja abaixo o Projeto de Lei para autorizar o executivo municipal a realizar a operação de crédito: