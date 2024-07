Primeira semana de julho é marcada por queda nos preços do milho

Movimento de queda nos preços do milho foi intensificado na primeira semana de julho. De acordo com pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a pressão é reflexo do aumento da oferta do cereal no spot, do bom andamento da colheita de segunda safra e das desvalorizações externas.

Além desses fatores, muitos consumidores brasileiros evitam adquirir grandes volumes e priorizam o recebimento de lotes negociados antecipadamente à véspera de novas desvalorizações.

Do outro lado, pesquisadores do Cepea apontam que os vendedores, embora estejam flexíveis, apostam em uma pequena recuperação fundamentados na baixa produção nesta temporada e no clima desfavorável durante o desenvolvimento da atual safra - como as enchentes no Rio Grande do Sul e a seca no Sudeste e em partes do Centro-Oeste.

De acordo com a Scot Consultoria, em Mato Grosso do Sul os preços médios do milho fecharam a primeira semana de julho em R$ 47/saca de 60 kg.

*Com inforamções do Cepea