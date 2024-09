Procon/MS encontra variação de mais de 14% no preço do etanol na Capital

Mais de cinquenta centavos, esta é a diferença no valor pago no litro do etanol em Campo Grande, cerca de 14%, de acordo com o levantamento Procon Estadual. A pesquisa realizada entre os dias 16 e 17 de setembro, em 14 postos de combustíveis, encontrou a maior variação do litro do etanol comum no cartão de crédito. O combustível, nesta modalidade de compra, pode ser encontrado por R$ 3,67 e R$ 4,19. Já na opção dinheiro e cartão débito, o preço médio do produto é de R$ 3,77.

Em relação à gasolina, a diferença nas bombas pode chegar a 12,32%. Isso se o consumidor optar pela versão aditivada do produto e o pagamento com cartão de crédito. Nesse cenário, o valor do litro do combustível varia de R$ 5,67 a R$ 6,37. No caso da gasolina comum, as médias são de R$ 5,74 no dinheiro ou débito e R$ 5,89 no crédito.

Pelo preço ou pelo rendimento, estes são alguns dos critérios usados pelos consumidores de Campo Grande para definir o melhor combustível na hora de abastecer o veículo.

O motorista Sidmar Freitas, que abastece há seis meses com o etanol, foi direto, o preço é o principal motivador para a escolha do combustível. A mesma opinião compartilhada por Dorival Conceição. O consumidor que costuma trabalhar viajando, disse que o custo-benefício é muito bom. “Eu rodei, recentemente, mil quilômetros indo para Corumbá e voltando, gastei R$ 600 e de volta. Uma tanqueada para ir, uma tanqueada para voltar. Se fosse de gasolina, ia gastar o triplo. E o carro responde bem, que é o mais importante”, explicou.

Por outro lado, a motorista Kelly Basílio, que roda cerca de 30 quilômetros por dia, contou que sempre faz os cálculos para saber qual é a melhor opção financeiramente para abastecer e mesmo pagando mais caro na gasolina, ela conclui que o combustível continua sendo a melhor escolha. “Eu prefiro abastecer com gasolina porque, em algumas ocasiões, eu fiz aqueles cálculos que me ensinaram e não compensou. Eu uso mais a gasolina porque o etanol não rende muito, não”.

O cálculo para saber qual a melhor opção de combustível financeiramente é a seguinte. Basta multiplicar o valor da gasolina por 0,7 e comparar com o do etanol. O etanol vale a pena quando custar até 70% do valor da gasolina.

Segundo o economista Eduardo Matos, a localização dos postos de combustíveis dentro da cidade pode ter influência direta nesta diferença de preços.

"A oscilação de preço nos combustíveis se dá principalmente devido ao repasse dos custos que os empreendimentos têm, os postos de combustíveis. Em primeiro lugar, inclusive a pesquisa coloca essa questão, está as máquinas, a tarifa das máquinas de cartão de crédito [...] Uma outra questão, e isso é próprio de cidades maiores, é o custo do ponto de venda. Ou seja, o custo para a instalação de um posto de combustível em determinada região do município é mais caro do que em outras. Se pegarmos, por exemplo, na região, ali nas mediações da Avenida Guaicurus, o preço é mais competitivo para manter um posto de gasolina, ou seja, o custo de operação é mais baixo em relação a um posto de combustível, digamos, na região do Monte Castelo ou no Monte Líbano, em que é um metro quadrado mais valorizado. Então há essa variação dado o custo no ponto de venda. E é claro, os empresários fazem esse repasse para manter o negócio girando”, conclui.

Clique aqui e confira a pesquisa completa com os valores do litro do Diesel S10 e do GNV (Gás Natural Veicular).