Programa Donas do Negócio é premiado como o "Melhor Financiador para Mulheres Empreendedoras"

O programa Donas do Negócio, desenvolvido pelo Sicredi, e com apoio financeiro e técnico da International Finance Corporation (IFC), recebeu o prêmio de Melhor Financiador para Mulheres Empreendedoras durante o Global SME Finance Awards 2024, em São Paulo, um dos eventos mais importantes do setor financeiro do mundo

O fórum, que reuniu cerca de 700 líderes globais de 80 países, é organizado pelo Fórum Financeiro das Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e endossado pela Parceria Global para a Inclusão Financeira (GPFI) do G20, sendo reconhecido como um dos maiores do setor financeiro.