Programa 'MS Acessível' lança iniciativa para inclusão de pessoas com deficiências ocultas

Para promover a inclusão em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado apresenta o programa 'MS Acessível: Promovendo a Cidadania para Pessoas com Deficiências Ocultas'. Esse programa visa incentivar o uso do cordão de girassol, uma iniciativa que sinaliza a presença de deficiências ou condições não aparentes, reforçando a mensagem de empatia e compreensão.

O Estado saiu na frente ao adotar o uso do cordão pela Lei Estadual nº 5.969 em 2022, tornando-se pioneiro nacionalmente ao cumprir essa legislação antes mesmo da publicação da Lei Federal no ano passado.

O lançamento do programa busca sensibilizar sobre o uso do cordão de girassol e capacitar os servidores estaduais para melhor atender a esse público de forma empática. O evento contará com a participação de representantes da HD Sunflower e da Cordão de Girassol Oficial, além da entrega de colares para pastas governamentais e expoentes do terceiro setor.

O lançamento do programa acontece hoje (2), às 14h, no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

Inscrições pelo link.

*Com infomação do Governo de MS