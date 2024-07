Propostas para edital de R$ 7 milhões já estão sendo analisadas

Um total de 258 projetos esportivos de todo o Mato Grosso do Sul estão sendo analisados pela Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc). As propostas, inscritas no edital "Esporte e Transformação Social: Novas Conquistas em Mato Grosso do Sul", visam fomentar o desenvolvimento esportivo em diversas modalidades e regiões do estado.

O edital, lançado em 3 de abril, disponibilizou R$ 7 milhões para entidades sem fins lucrativos que desenvolvam projetos nas áreas de esporte e transformação social, esporte de aventura, avaliação da saúde e desempenho de atletas, esporte de rendimento infantojuvenil, esporte de rendimento adulto, esporte de alto rendimento adulto e federações esportivas.

Uma das novidades desta edição foi a inscrição totalmente online, que facilitou o acesso de entidades do interior do estado. No momento, as equipes da Fundesporte estão analisando cada proposta com o objetivo de garantir a lisura e a transparência do processo. A avaliação leva em consideração os critérios específicos de cada categoria, definidas para atender às três principais manifestações esportivas: formação, vivência e excelência.

O edital também reserva cotas para projetos de equipes femininas e povos originários, promovendo a inclusão social no esporte. Além disso, 135 das 258 propostas inscritas são provenientes de municípios do interior do estado, demonstrando o compromisso do governo em democratizar o acesso aos recursos públicos para o desenvolvimento esportivo.

A análise das propostas seguirá até o dia 5 de agosto, com a divulgação do resultado preliminar em 8 de agosto. Os inscritos poderão interpor recursos a partir de 19 de agosto. A previsão é que os recursos sejam liberados para as entidades contempladas a partir de setembro.

*Com informações da Fundesporte