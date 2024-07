Quantidade adequada de sementes pode aumentar produtividade no campo

Estabelecer uma boa semeadura é essencial para garantir uma boa produção. Cada dia mais os produtores rurais utilizam ferramentas digitais para tomar decisões que otimizem e potencializem o uso dos insumos nas lavouras.

O engenheiro agrônomo, Ricardo Arruda, participou do CBN Agro desde sábado (6), e afirmou que com o uso de recursos tecnológicos de mapeamentos ajuda o agricultor no momento de decidir a quantidade adequada de sementes por talhão. Nesse sentido, a Xarvio™, marca global de agricultura digital da BASF, lançou solução para a semeadura variável, que permite incremento da produtividade de diversos setores.

Confira a entrevista com Ricardo Arruda na íntegra: