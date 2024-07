Quatro sorteados do Nota MS Premiada vão dividir R$ 100 mil

No último sábado (29), 400 pessoas foram sorteadas no programa estadual Nota MS Premiada. Do total de ganhadores, quatro pessoas acertaram seis dezenas e vão dividir o prêmio de R$ 100 mil, cada uma vai receber R$ 25 mil.

Os contemplados são três de Campo Grande e um de Cassilândia. Os demais sorteados, acertaram a quina e vão receber R$ 500 cada.

Os ganhadores são conhecidos depois do sorteio das dezenas da Mega-sena. Na última edição, foram sorteadas as dezenas: 13, 25, 27, 30, 37 e 53.

Sorteios

Os sorteios ocorrem uma vez ao mês, sendo realizado com a utilização dos números sorteados no concurso da Mega-Sena, promovido pela Caixa Econômica Federal.

A participação do consumidor é garantida depois da identificação do Cadastro de Pessoa Física da Receita Federal do Brasil (CPF) no documento fiscal (Nota Fiscal) emitido a cada compra em empresas de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Lei 5.463/19, os prêmios prescrevem no prazo de 90 dias contados do 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à data do sorteio. São cerca de R$ 300 mil em prêmios.

Para quem acertar as seis dezenas será dividido o valor estimado em R$ 100 mil, e os que acertarem a quina vão dividir R$ 200 mil. Caso as seis dezenas não sejam sorteadas, o valor de R$ 100 mil será acumulado ao valor de R$ 200 mil, totalizando R$ 300 mil que serão divididos com os ganhadores da quina.

Resgate

O contemplado precisa se cadastrar no site https://www.notamspremiada.ms.gov.br/, informando uma conta bancária, obrigatoriamente titulada pelo CPF contemplado, onde desejar receber o valor da premiação.

Quando na data correspondente ao período de validação dessas informações, será realizado o crédito na conta cadastrada.

As informações sobre prazos e dúvidas sobre o cadastramento podem ser obtidas nos nossos canais de atendimento. (67)3389-7801 (central telefônica e Whatsapp) ou através do portal do programa Nota MS Premiada.