Rede de hospitais amplia infraestrutura em Campo Grande

Com 4 hospitais em Campo Grande, o diretor-presidente do Proncor e Hospital Santa Marina, Resala Elias Júnior, em entrevista ao Jornal CBN CG, falou sobre o fortalecimento da saúde suplementar na Capital com investimentos em um novo pronto-socorro, novos equipamentos de Ressonância Magnética, Tomografia e até um Centro Cirúrgico renovado.

Além disso, a rede de hospitais também reforçou o serviço com aquisição do Santa Marina. De acordo com o médico, o atendimento no espaço é especializado para o serviço pediátrico 24 horas.

Em Campo Grande, as 4 unidades de saúde estão disponíveis: no Proncor Centro; Proncor Chácara Cachoeira; Centro Médico Proncor e Santa Marina. Acompanhe a entrevista completa.