Rede Sustentabilidade quer candidato competitivo na Capital

Em mais uma entrevista da rodada com os dirigentes partidários em Mato Grosso do Sul, o convidado da Rádio CBN Campo Grande,desta sexta-feira(24), foi o porta-voz do Rede Sustentabilidade (Rede) Eidson Ferreira Brito.



À frente do partido no estado, o dirigente esclareceu que é o representante oficial da legenda diante da direção nacional, desde de 2022. O porta-voz frisou que, apesar da atual disputa interna pela presidência do partido, está focado em trabalhar a sigla para as eleições de 2024.

Sobre uma possível candidatura do vereador professor André Luis (Rede) para a prefeitura de Campo Grande, Brito informou que ainda não há nome definido para a disputa na Capital e que essa escolha será definida pela representação nacional do partido.

"Vamos lançar quem tem nome competitivo. O professor André Luis colocou o nome à disposição, porém a gente não pode afirmar. No Rede, em cidades com mais de 200 mil eleitores, a palavra final cabe à federação nacional. Então, a gente depende de uma série de acontecimentos, de viabilidades para a gente afirmar", comentou o porta-voz da legenda em MS.

Mas, diferentemente da Capital, em Sidrolândia a situação estaria quase definida em torno do nome do ex-vereador Aroldo do Vacaria."Já foi vereador no município, é empresário e proprietário rural. É um nome forte", concluiu.

Acompanhe abaixo a entrevista completa e saiba como o partido tem trabalhado para expandir o número de filiados, especialmente em Dourados.