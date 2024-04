Restaurante propõe conceito de inovação com tradição

No programa CBN Festas e Eventos deste sábado (20), José Marques entrevistou o proprietário do restaurante e empório Terroir Vino & Cucina, Wyllian Francescon.

Inaugurado há três anos, o restaurante passou por reposicionamento de marca, e agora une a gastronomia italiana moderna com os melhores vinhos brasileiros. "Eu brinco que o Terroir traz a tradição com um toque de inovação. Então ele já traz a ideia de fazer algo diferente", afirmou o proprietário.

Wyllian também relembrou sua história de vida e carreira, marcada pela influência do restaurante fundado por seu pai, onde nasceu e viveu até os cinco anos de idade. "Sempre tivemos uma relação muito próxima com nossos clientes. Meu pai sempre serviu no salão, e eu falo que os clientes me viram crescer, e agora eu tenho a oportunidade de ver os filhos deles crescendo", ressaltou.

