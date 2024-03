Semana começa com chuvas e temperaturas mais amenas em MS

A partir desta segunda-feira (4) até quinta-feira (7), após dias de calor intenso em grande parte de Mato Grosso do Sul, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica temperatura mais amenas no Estado, com probabilidade de chuvas. As temperaturas máximas que podem atingir entre 30°C até 33°C em algumas cidades, mas nas regiões Leste, Sudeste e Bolsão, ainda há previsão de altas temperaturas entre 36°C e 38°C, e baixa umidade relativa do ar entre 20% a 40%, principalmente nesta segunda-feira (4).

Hoje e amanhã (5), a previsão indica tempo instável com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada, e localmente chuvas de intensidade forte com tempestade acompanhada de raios e rajadas de vento. As instabilidades atmosféricas ocorrem devido a combinação de calor e umidade, aliadas ao avanço de uma frente fria. Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai favorece a formação de nuvens de chuva no Estado.

A previsão indica que são esperados acumulados de chuva acima de 50 milímetros em 24 horas, principalmente nas regiões Sul, Sudoeste e Pantaneira. Nestes dias estão previstas temperaturas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas de 30°C e 31°C nas regiões Sul e Norte. Nas regiões Sudoeste e Pantaneira as mínimas devem ficar entre 23°C e 27°C e máximas de até 33°C e 35°C.

Para as regiões Leste, Sudeste e Bolsão, as mínimas devem ficar entre 23°C e 26°C, e as máximas entre 36°C e 38°C. Em Campo Grande as temperaturas mínimas devem ficar entre 23°C e 24°C, e a máxima de até 31°C. Os ventos devem registrar velocidade entre 40 e 60 km/h, com rajadas de vento pontuais mais intensas.

Na quarta-feira (6) e quinta-feira (7), com a avanço da frente fria no Estado, a previsão indica sol e variação de nebulosidade, com probabilidade de chuvas, e tempestades, principalmente nas regiões central, nordeste e leste.

As temperaturas máximas seguem mais amenas em todo o Mato Grosso do Sul, com valores de até 30°C a 33°C. Nas regiões sul, sudoeste, norte, nordeste e leste estão previstas temperaturas mínimas entre 21°C e 24°C e máximas de até 30°C a 33°C. Para a região Pantaneira as mínimas devem ficar entre 25°C e 27°C e máximas de até 32°C.

Em Campo Grande as temperaturas mínimas devem ficar entre 22°C e 24°C e as máximas de até 31°C.

*Com informações do Cemtec/MS