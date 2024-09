Setor industrial será beneficiado pela compensação de tributos

Na análise técnica do presidente do Sindifiscal /MS, Rodrigo Falco, e do superintendente de Administração Tributária de MS, Bruno Gouvêa Bastos, a carga tributária com a reforma tributária traz uma série de benefícios potenciais para o setor industrial.

Um dos pontos mais significativos estaria na fixação da alíquota máxima do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) em até 27,3%. Atualmente, a carga tributária média que incide no setor gira em torno de 30% do faturamento.

Essa redução não apenas alivia os custos operacionais, mas também fortalece a competitividade do setor nos mercados nacional e internacional, incentivando investimentos e estimulando o crescimento econômico, além de acabar com a tributação em cascata.

Clique abaixo e companhe o 5º episódio da Série "Os Impactos da Reforma Tributária", exibido ao vivo nesta terça-feira (10) na Rádio CBN Campo Grande.