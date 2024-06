Sobram vagas no 2° Simpósio da Empregabilidade

Na próxima terça-feira (2) a Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza o 2° Simpósio da Empregabilidade, na Capital, e ainda restam 80 vagas.

O evento é gratuito e vai debater questões que envolvem a influência dos avanços da tecnologia para as atividades profissionais, com o propósito de se avaliar oportunidades e desafios de mercado em um futuro próximo. As inscrições podem ser feitas pela internet.

A agenda é direcionada a empresários, gestores de recursos humanos e recrutadores interessados em ampliar o horizonte sobre a produtividade humana a partir da influência cada vez maior da inteligência artificial no universo laboral.

Entre os temas que serão abordados estão: a Transformação Digital no Mercado de Trabalho, os Impactos Sociais e Econômicos das novas tecnologias e os dilemas éticos e regulatórios que surgem nesse contexto.

O simpósio vai reunir palestrantes e painelistas conectados ao andamento destas transformações, sendo eles, Marcelo Demirdjian, Coordenador Jurídico do Parque Tecnológico de Campo Grande – Parktec CG; Jefferson Moreira, representante da empresa Jera e especialista em Tecnologia da Informação; Thalita Bressan, especialista em Gestão de Pessoas do Sesi; Vânia Aquino, psicóloga e proprietária do Instituto de Gestão e Competências Organizacionais – IGCO; e Paula Flud, professora da Faculdade Insted.

Também serão debatidos dilemas éticos e regulatórios que surgem nesse contexto de vanguarda, bem como o papel do Poder Público em intermediações do trabalhador com as vagas de empresas. São parceiros da Funsat na organização do evento, o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Faculdade Insted e o Parktec CG, administrado pela Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio).

SERVIÇO

Data - 2 de julho de 2024

Local - Parktec CG – Parque Tecnológico de Campo Grande

Endereço - Rua Rachid Neder, 760 Monte Castelo

Horário - 18h30