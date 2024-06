Softwares agilizam e otimizam prestação de serviço público em MS

Na escolha da refeição dos alunos, em denúncias de abusos contra o consumidor ou na redução na quantidade de papel utilizado pelos órgãos públicos, a tecnologia é aplicada em diversos setores com o objetivo de dinamizar e reduzir processos.

A CEO da Digix, Suely Almoas, explicou que a empresa, desde a sua criação há 23 anos, sempre busca soluções para os produtos em si.

“São nove programas utilizados em diversas áreas [...] O Cheff Escolar realiza a gestão dos recursos do Plano Nacional de Alimentação Escolar, por ele é possível garantir uma alimentação escolar nutritiva e em tempo hábil na rede pública de ensino. [...] o eProcon é voltado para a gestão integrada para Procons, modernizando a defesa dos direitos do consumidor, desde a abertura de reclamação até a conciliação com o fornecedor”.

Durante a conversa, ela falou dos 23 anos da empresa - celebrado em 2024 - que tem atualmente se dedicado exclusivamente ao atendimento do serviço público. Acompanha a entrevista completa.