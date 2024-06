Suspeito de praticar 29 roubos a farmácias é preso em Campo Grande

Um homem de 29 anos, apontado como responsável por uma série de assaltos a farmácias e drogarias em Campo Grande, foi preso pela Polícia Civil na última semana. As investigações da Delegacia Especializada na Repressão aos Roubos e Furtos (DERF) indicam que o indivíduo agiu em pelo menos 29 estabelecimentos entre agosto de 2023 e maio de 2024.

O assaltante, que se utilizava de boné e máscara para dificultar a identificação, aproveitava momentos em que os estabelecimentos estavam com poucos clientes ou com os funcionários sozinhos para realizar os crimes. Em alguns casos, ele simulava estar armado com a mão na região da cintura para intimidar as vítimas.

A investigação revelou que o autor já havia sido condenado por roubo em três ocasiões e estava em liberdade condicional. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele um celular que era utilizado para simular uma arma e uma motocicleta utilizada nas fugas após os assaltos.

Em depoimento, o suspeito confessou ter praticado os roubos para sustentar seu vício em drogas. Na casa dele, no Bairro Jardim Carioca, foram apreendidas diversas peças de roupas utilizadas em outros assaltos. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

*Com informações da PCMS

