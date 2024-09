Suspeitos de roubar e torturar idosa com "roleta russa" são presos na Capital

Os dois homens suspeitos de roubar e torturar uma vítima com a chamada “roleta russa” foram presos pela Polícia Civil. Os dois jovens, de 20 e 25 anos, já possuem passagens pela polícia. O mais velho estava preso no regime semiaberto e seria o mentor do crime.

Segundo a Polícia Civil, o homem trabalhava, mediante convênio com o sistema penitenciário, em uma empresa localizada em um bairro nobre da Capital. No horário do almoço e em intervalos para o descanso ele saía para monitorar imóveis que poderiam ser alvo de roubo.

Ele foi preso no local de trabalho. Com ele, foi encontrada uma quantidade significativa de dinheiro, que seria proveniente da venda das joias roubadas. Ele também estava com a mesma camiseta usada no dia do crime, além do celular de uma das vítimas.

O crime aconteceu no dia no último dia 13, no bairro Santa Fé. Duas funcionárias - uma delas, grávida de 7 meses -, estavam lavando a calçada de um imóvel quando dois homens invadiram o local. Além das funcionárias, a proprietária do imóvel, uma idosa de 65 anos, também estava na casa.

Foram roubados dólares, joias avaliadas em R$ 100.000,00 e aparelhos celulares, além de um automóvel, que foi abandonado logo em seguida no bairro Giocondo Orsi. Em determinado momento, os criminosos começaram a torturar a idoso com a “roleta russa”, para que ela desse informações sobre a existência de um cofre na casa.

A investigações seguem em andamento para encontrar as joias roubadas e a arma que foi utilizada no crime.

*com informações da Polícia Civil