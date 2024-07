Tempo seco e frio predomina em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira

Uma massa de ar frio e seca mantém o tempo estável em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (2), de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). O céu ficará claro a parcialmente nublado em todo o Estado, com temperaturas amenas a baixas.

A umidade relativa do ar varia entre 15% e 30%, o que configura um cenário de baixa umidade, o que exige atenção especial com a hidratação. A recomendação é beber bastante água, umidificar os ambientes e evitar a exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários mais quentes do dia.

O Cemtec também alerta para o risco elevado de incêndios florestais neste tipo de tempo, e pede que a população evite colocar fogo em qualquer situação.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 17°C e a máxima de 29°C. Os termômetros em Dourados marcam 14°C inicialmente e chegam aos 29°C ao longo do dia. Ponta Porã, na região Sul-Fronteira, apresenta variação entre 14°C e 27°C. No leste do Estado, a mínima em Anaurilândia é de 15°C e a máxima de 29°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas atingem 31°C nos horários mais quentes, com mínimas de 16°C e 17°C, respectivamente. Em Coxim, no norte, a mínima é de 16°C e a máxima de 33°C.

Corumbá, no Pantanal, tem mínima de 19°C e máxima de 32°C; em Aquidauana, na mesma região, os valores variam entre 15°C e 32°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 16°C e registra 32°C à tarde.