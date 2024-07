TJ aumenta para R$ 395 mil previsão de gastos com nova estátua

No dia 21 de maio uma pequena solenidade capitaneada pelo presidente do Tribunal de Justiça de MS, desembargador Sérgio Martins Fernandes, marcou o lançamento de concurso que irá premiar as três melhores concepções artísticas para o monumento em substituição à estátua da deusa Themis que há mais de duas décadas enfeita o Fórum da Capital.

Na ocasião, foi anunciada a distribuição de R$ 45 mil em prêmios aos três melhores projetos, cabendo R$ 30 mil ao primeiro colado, R$ 10 mil ao segundo e R$ 5 mil ao terceiro.

No dia seguinte, sem qualquer justificativa, o Tribunal de Justiça decidiu ampliar para R$ 95 mil o total dos recursos a serem dispendidos com a premiação, cabendo R$ 50 mil ao primeiro lugar, R$ 30 mil ao segundo colocado e R$ 15 mil ao terceiro.

Continue Lendo...

Os custos com a instalação da nova estátua, que inicialmente estavam estabelecidos em R$ 150 mil, de acordo com publicação da última segunda-feira (22) no site do TJMS, saltou para R$ 300 mil, ampliando para R$ 395 mil o total a ser desembolsado pelo Judiciário Estadual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Caberá ao vencedor do concurso executar todas as fases da obra. O novo prazo para envio das propostas, que se encerrou no dia 16 de julho, foi prorrogado até o dia 6 de setembro.

As propostas e documentos já encaminhados poderão ser alterados pelos interessados já inscritos, sendo possível a substituição dos arquivos já enviados por outros, contendo novo projeto e documentos a ele inerentes.

Confira a coluna CBN em Pauta na íntegra:

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG