TJMS aprova homenagens póstumas a magistrados do interior

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) aprovou, na quarta-feira (4), a denominação de prédios e salas de julgamento em memória de magistrados falecidos. A iniciativa, aprovada por unanimidade pelo Órgão Especial do TJMS, tem como objetivo reconhecer a trajetória e o legado desses profissionais que tanto contribuíram para o Poder Judiciário do estado.

O projeto de nomeação de fóruns e salas de julgamento foi iniciado no início deste ano pelo presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins, após constatar que muitos espaços ainda não possuíam nomes e que diversos magistrados não haviam sido homenageados.

Dentre os homenageados, estão o desembargador João Carlos Brandes Garcia, que dá nome ao Fórum da comarca de Bela Vista; o juiz Crescentino Sisti, que batiza a sala do Tribunal do Júri de Nova Andradina; o juiz Carlos Alberto Rezende Gonçalves, que terá seu nome na sala do Júri de Costa Rica; e o juiz Carlos Alberto Pedrosa de Souza, que dá nome à sala do Tribunal do Júri de Aparecida do Tabado.

*Com informações do TJMS