Uma história de 36 anos de doçuras

A empresária Josie Regina Benatti, proprietária da Chanton em Campo Grande, foi uma das convidadas do programa Festas e Eventos deste sábado (2), na Rádio CBN Campo Grande.

Num bate papo com o colunista José Marques, a empreendedora falou sobre a história da Chanton, que começou em 1987, com a venda de pirulitos de chocolate para padarias. Em menos de uma década depois, abriu a primeira loja na Capital sul-mato-grossense.

Da produção de chocolate, passando para o sorvete, até chegar às famosas tortas. Josie conta que, ao lado marido, começou uma história "construída com muito trabalho, dedicação e amor, para levar um pedacinho de felicidade para nossos queridos e fiéis clientes", relata com orgulho.

Nesta época do ano, com a chegada das festas de Natal e Ano Novo, Josie investe em sabores e produtos personalizados. "Estão de comer com os olhos, sendo que contamos com diversas opções de panetones, chocotones e presentes, como canecas com chocolate, potes redondos com produtos natalinos, copo natal, dentre outros", contou a empreendedora.

