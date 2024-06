Umidade do ar deve cair para 25% em MS nesta segunda

A previsão para este início de semana em Mato Grosso do Sul é de tempo firme, com sol e baixa umidade relativa do ar, que fica entre 25%%e 40%. Por isso é recomendo ingestão de bastante água ao longo do dia e evitar exposição em horários de extremo calor.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec) a temperatura deve ter mínima de 20°C e máxima de 33°C na regiões Sul e Sudeste do estado. Já no Sudoeste e Pantanal deve variar entre 18°C e 36°C.

Para Campo Grande a mínima será de 21°C e máxima de 32°C. No Norte, Leste e Bolsão fica entre 17°C e 35°C. O tempo seco e quente favorece os incêndios florestais no Estado.

A região de Três Lagoas deve registrar, durante a tarde, o menor índice da umidade relativa do ar nesta segunda-feira no estado: 25%, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia.

Mas entre esta segunda-feira (24) e amanhã, terça-feira (25), o avanço de uma frente fria deve favorecer o aumento da nebulosidade e chance de chuvas, com pequena probabilidade, nas regiões Sudeste, Sul e Sudoeste do Estado.

Já entre quinta e sexta-feira, as temperaturas devem ficar mais amenas no estado devido à passagem da frente fria. Nas regiões Sul, Sudeste e Sudoeste a mínima pode chegar aos 9°C.



*Com informações do Cemtec-MS e do Inmet