Veículo com mais de meia tonelada de maconha é apreendido em Ponta Porã

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na madrugada deste domingo (22) um veículo carregado com 588 quilos de maconha em Ponta Porã. O veículo, com placas falsas, foi abandonado pelo condutor durante uma tentativa de fuga.

A ação ocorreu durante um bloqueio policial na rodovia MS-164. Ao ser abordado, o condutor do veículo não obedeceu à ordem de parada e fugiu, abandonando o carro em uma mata às margens da rodovia. Os policiais realizaram buscas na região, mas o motorista não foi localizado.

Continue Lendo...

A droga estava distribuída em volumes prensados e o valor estimado do entorpecente é de R$ 1,21 milhão. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

A apreensão faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em conjunto com a Operação Ágata Fronteira Oeste, do Ministério da Defesa. O objetivo é intensificar o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas nas fronteiras brasileiras.

*Com informações do DOF