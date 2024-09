Veículo com uma tonelada de maconha é apreendido pelo DOF em Ponta Porã

Na manhã desta segunda-feira (9), policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um veículo carregado com uma tonelada de maconha, distribuída em 73 fardos, no município de Ponta Porã, fronteira com o Paraguai. O motorista do veículo conseguiu fugir, e até o momento ninguém foi preso.

A abordagem ocorreu durante uma operação de fiscalização na rodovia MS-164. Ao avistar o bloqueio policial, o condutor do veículo freou bruscamente e tentou escapar em alta velocidade, retornando em direção à cidade de Ponta Porã. O carro foi encontrado abandonado cerca de cinco quilômetros à frente, próximo a uma área de mata. Os policiais realizaram buscas na região, mas o motorista não foi localizado. As equipes do DOF continuam as buscas na área.

A carga apreendida foi encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados. Segundo as autoridades, o entorpecente é avaliado a aproximadamente R$ 2 milhões.

A operação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma iniciativa conjunta da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com apoio da Operação Ágata Fronteira Oeste, coordenada pelo Exército Brasileiro.

*Com informações do DOF