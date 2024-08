Vigilância Sanitária alerta sobre o aumento de fumantes cada vez mais jovens

O mês de agosto é marcado pela campanha Agosto Branco, para a conscientização contra o câncer de pulmão, uma doença diretamente influenciada pelo tabagismo. Em Mato Grosso do Sul, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima a descoberta de quase 500 novos casos por ano de neoplasias de traqueia, brônquio e pulmão.

Em nível nacional, a projeção é que mais de 32 mil pessoas apresentem tumores pulmonares a cada ano até 2025. Atualmente, o câncer de pulmão é a segunda maior incidência de câncer no Brasil e o tabagismo é responsável por 90% dos casos da doença no país.

Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer de pulmão é uma das doenças oncológicas mais mortais no mundo, responsável por cerca de 1,8 milhão de óbitos anuais.

Os debates a respeito do hábito de fumar e as consequências para a saúde se intensificam neste 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo. O gerente de Apoio ao Sistema Estadual de Vigilância Sanitária/MS, Matheus Moreira Pirolo, disse que o grande problema, hoje em dia, é o cigarro eletrônico.

Pirolo também integra o Grupo Técnico de Vigilância Sanitária da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Ele destacou que Mato Grosso do Sul hoje é o segundo estado maior consumidor de cigarro eletrônico do país e alertou para o aumento do número de fumantes, cada vez mais jovens, atraídos pelo modismo e pelas estratégias de venda da indústria do fumo:

"São produtos coloridos, eles têm formatos de pen-drive, caneta, lapiseira, e são facilmente camufláveis no material escolar de adolescentes. Então, a gente até faz um apelo aos pais, que vistoriem o material escolar de seus filhos, para verificar ali se existe ou não cigarro eletrônico camuflado ali no estojo, na mochila, por exemplo".

SERVIÇO

O comércio de cigarros eletrônicos é proibido no Brasil. Para denunciar, basta ligar para o número 136 (Ouvidoria nacional do SUS) ou para o 151 (Procon/MS).