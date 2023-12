Workshop mostra que é possível tirar fotos "profissionais" pelo celular

Para quem gosta de fotografia, será realizado na capital o workshop “Fotografia na Palma da Mão” – Tudo pelo celular, ministrado pelo fotógrafo Gabriel Gabino.

Tirar fotos bonitas e de qualidade é possível com qualquer aparelho smartphone. Os alunos terão a oportunidade de aprender sobre técnicas de enquadramento e coloração, conhecer a resolução e qualidade das imagens além de desenvolver o olhar poético sobre a imagem. São 60 vagas disponíveis a jovens a partir de 15 anos.

A inscrição devem ser feitas pelo link.

O workshop será realizado no próximo dia 6 de dezembro, quarta-feira das 14h às 18h, no Teatro do Mundo, localizado a Rua Barão de Melgaço, 177.

*Com informações: PREFCG