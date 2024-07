Agentes do Controle de Vetores recebem celulares novos

Agentes do Controle de Vetores receberam nesta semana aparelhos celulares Samsung A22 5G com chip e internet ilimitada; eles atuam no combate às endemias, e o objetivo de otimizar as visitas domiciliares no combate às arboviroses.

Com a nova ferramenta, os agentes poderão realizar o envio em tempo real de informações sobre a detecção, tratamento e eliminação dos focos do Aedes aegypti, melhorando a resposta no combate às arboviroses. Os aparelhos foram adquiridos em parceria da Prefeitura de Paranaíba com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Continue Lendo...

Conforme as informações da Secretaria de Estado de Saúde, até o dia 22 de junho, Paranaíba registrou 56 casos confirmados de dengue, 72 casos suspeitos, 11 casos de chikungunya e 15 suspeitos.