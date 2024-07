Aneel realiza pesquisa de satisfação em Paranaíba

Para saber como anda a satisfação dos consumidores em relação a concessionárias de energia, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) irá de casa em casa para realizar pesquisa. Conforme divulgado, o levantamento dos dados devem ser realizados a partir desta semana.

Ao todo, 637 municípios participarão da pesquisa e Paranaíba está entre os sorteados.

Continue Lendo...

Durante a realização das entrevistas, os entrevistadores da empresa Qualitest Inteligência em Pesquisa estarão identificados com crachá e com uniforme e veículos que contenham a logo da empresa.

A Agência Nacional de Energia Elétrica explica que o objetivo do levantamento é conhecer a “percepção do consumidor e estimular a melhoria contínua dos serviços”. No Rio Grande do Sul, a Aneel ainda avaliará o melhor momento para se iniciar a pesquisa.