Apepar promove 9º Torneio de Pesca Esportiva neste final de semana

Um dos maiores campeonatos de pesca esportiva do Brasil acontece neste final de semana em Paranaíba, com a 9ª edição do torneio de pesca promovido pela Associação de Pesca Esportiva (Apepar). De acordo com o presidente da entidade, Sergio Poletti aproximadamente 800 a 900 pescadores deverão entrar nas águas do rio Paranaíba com 270 embarcações.

Serão sorteados cinco motores elétricos, dois motores de popa, seis carretas, seis barcos e uma lancha Fusion Megabass.

A largada oficial será no sábado (7) e encerramento às 16h30 do mesmo dia.

Haverá show com a dupla Henrique e Junior, além de entrega de troféus do 1º ao 10º lugar e troféu maior peixe.

O torneio de pesca da Apepar a exemplo dos anos anteriores devera movimentar o comércio local nos segmentos de equipamentos hospedagem, alimentos, bebidas e combustíveis.