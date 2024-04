Aprosoja realiza análise da soja em Paranaíba

A unidade móvel da Aprosoja (Associação dos Produtores de Soja) realizou nesta semana, em Paranaíba, a coleta de amostra de sementes e fertilizantes para análise em laboratório certificado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, de forma gratuita aos associados.

O caminhão, equipado com toda a estrutura de laboratório, obedecendo às diretrizes do MAPA, estacionou no Sindicato Rural de Paranaíba. E, a partir da coleta, a unidade móvel realiza a classificação de grãos com entrega de resultados imediatos.

Conforme Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural, a classificação da soja é uma etapa importante do processo produtivo e comercial da cultura. Nela, os grãos são categorizados com base em uma série de critérios, como teor de umidade, pureza e qualidade. “Esse processo permite padronizar a comercialização e atender aos requisitos das indústrias e dos compradores”, destacou.

A unidade móvel recebeu amostras de grãos para classificação de propriedades localizadas nos municípios de Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência e Cassilândia.

Em Paranaíba, atualmente, o cultivo de soja chega a 6 mil hectares e já são 11 anos desde a primeira safra. Cerca de 400 mil hectares do município são agricultáveis, sendo a maior parte destinada à pastagem, em estado de degradação.