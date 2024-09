Associação se fortalece para criar cinturão verde

A Associação dos Produtores de Paranaíba (Associpar) pretende criar um cinturão verde para abastecer Paranaíba com hortifrutis. Criada em março deste ano, a associação desenvolve ações direcionadas às políticas de desenvolvimento econômico e produção de alimentos, resgatando a sustentabilidade produtiva no meio rural.

Com a produção, a Associação pretende oferecer alimentos para a merenda escolar através do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), além de bastecercer feirantes, restaurantes, supermercados da cidade e CEASA. Entre as estratégias na Carta de Apresentação, estão a de criar mecanismos para combater a migração do meio rural para a cidade, tornar o município autossuficiente em referência à produção de hortifrúti e incentivar a produção irrigada em pequenas áreas, para que possa ser produzido em escala comercial durante todo o ano.

“O pequeno produtor sempre teve alguma dificuldade para comercializar seus produtos e todos nós sabemos que, em conjunto, aumentam nossas forças. Precisamos atender o mercado consumidor o ano inteiro e, para isso, temos que nos profissionalizar”, esclarece o presidente da associação, João Bertate Inácio.

Ele acredita que os pequenos produtores poderão fornecer ao município, mas têm que se profissionalizar até chegar a um ciclo de produção que é planejado para que consigam estar fornecendo o ano todo. Desde que foi criada, a associação tem feito planejamento e treinamento para produção e capacitação dos associados para que os objetivos sejam alcançados.

Continue Lendo...

Entre as culturas que serão produzidas estão verduras e frutas como abacaxi pérola, banana, laranja pera rio, batata doce, jiló, quiabo, inhame, alho, gengibre, entre outros.

O consultor Delni Oliveira Souto disse que o projeto de criação da associação era antigo e, agora, os agricultores poderão produzir hortifrutis para abastecer o mercado local e até o mercado regional, num futuro próximo.

José Souto Silva, secretário de Agricultura, destacou a importância de o município ter contratado o Sebrae que ajudou na formalização da associação. “Nossa cidade tem passado por uma transformação socioeconômica muito grande. O fortalecimento da economia do município é visível, é palpável, é documentado, pode conferir os indicadores”, argumentou. A iniciativa tem o apoio do Sebrae/MS, por meio do programa Cidade Empreendedora e uma das vertentes é o estímulo ao associativismo, para conseguir melhores preços para a aquisição de matérias-primas e a conquista de novos mercados.