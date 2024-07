Barbosinha é indicado como vice de Maycol na disputa da reeleição

Maycol Queiroz (PSDB) e José Barbosa Barros (Barbosinha - PP) são os candidatos na chapa composta por seis partidos para disputa da eleição em outubro. Barbosinha é servidor público municipal e ex-presidente do Sindispar (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Paranaíba).

Cinco partidos montaram chapas de vereadores para apoiar Maycol e Barbosinha: PSDB, PP, PSD, PSB e Republicanos.

A senadora Tereza Cristina, presidente regional do Partido Progressista, Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PSDB participaram da convenção, que contou ainda com a presença de diversos deputados e lideranças regionais.

Confira a lista de candidatos a vereadores:

PSDB

Adriano Caçula - 45222

Bodinho - 45123

Caren Dantiela - 45012

Débora Queiroz - 45999

Dr. Andrew Robalinho - 45678

Edmar Pires (Dolar) - 45000

Keyne Queiroz - 45333

Lúcio Freitas - 45555

Marcelinho do Cometa - 45045

Maria Angela - 45355

Pâmela Filha do Zum - 45455

Profº Silas - 45444

Vandinho da Saúde - 45666

PP

Dr. Émerson Labpar - 11223

Dr. Fernando - 11222

Eduardo Cinturinha - 11441

Elson Mercado Central - 11123

Irmão Gilson - 11333

Jair Fernandes - 11000

João Evangelista - 11234

Marcos Carenga - 11111

Roberto Caetano - 11555

Katiuscia Conselheira - 11127

Sandra Dutra Educação - 11122

Adriana Malagute - 11888

Sinzélia - 11555

Prof. Conceição - 11777

Republicanos

Agmar do Guimas Buffet - 10999

César Moreth da Silva Junior - 10222

Chimbica - 10500

Daniela Magalhães - 10321

Dra. Luciana Cristina - 10100

Eliene Oliveira - 10101

Lúcio Quireno - 10777

Nilsinho do Ônibus - 10888

Prof. Matteus Dutra - 10333

Quinca Leiteiro - 10111

Teresa Rodrigues - 10555

Tunico - 10444

Valcira Borges - 10000

Wanice Luciana -10123

PSB

Carla Poliana - 40123

Cuxixas - 40456

Geraldinho do Assentamento Serra - 40789

Lelei Rocha - 40333

Maicon Enfermeiro - 40000

Miguelzinho do Trânsito - 40500

Nadir Enfermeira - 40222

Paraguai - 40137

Patrícia Conselheira - 40040

Selso Lopes - 40444

Silvana Cantora - 40111

Sub Tenente da PM Vinhal - 40190

Sueli do Bairro de Lourdes - 40777

Tigorra da Saúde - 40555

PSD

Ademar Maricota - 55222

Adma - 55444

Alex Mello - 55000

Arizinho - 55888

Celsinho (Domzete) - 55555

Nilton Pioneiro - 55125

Paula Gabriela - 55247

Ronan Leal - 55123

Silvia da Saúde - 55055

Tatiana - 55333

Zé Humberto - 55125

PDT

Dim da Melância - 12666

Elio Pescador - 12145

Junin Boi - 12345

Manoel Verdureiro - 12678

Vanderlei Barbosa - 12175

Verino Mineiro - 12123

Zé Antônio Calhas - 12125