Será inaugurada nesta quinta-feira (22) a Casa de Velório Municipal, a obra e ampliou e revitalizou o local, com investimento de R$ 590.258,30. A sala principal foi dividida em duas novas salas para velórios individuais, com banheiros, copas e ambiente climatizado. Além disso, a Casa de Velório conta com novo paisagismo de entrada, esquadrias novas, instalações hidráulicas e elétricas refeitas, cobertura e calhas novas.

Assista:

