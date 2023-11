Casa do Trabalhador oferta 32 vagas nesta segunda

A Casa do Trabalhador em Paranaíba oferece nesta segunda-feira (20) o total de 32 vagas de emprego para diversas áreas, com maior oferta para auxiliar de produção com cinco oportunidades.

Há vagas para açougueiro (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de estoque (1), auxiliar de linha de produção (5), consultor de vendas (2), empacotador a mão (2), encarregado de hortifrutigranjeiros (2), frentista (3), operador de caixa (8), repositor em supermercados (2), técnico em segurança do trabalho (1), trabalhador rural (2), e vendedor interno (1).

A Casa do Trabalhador em Paranaíba fica localizada na Praça da República, piso superior do shopping, o telefone de contato é (67)3503-1005, com atendimento de segunda a sexta, das 7h às 13 h.