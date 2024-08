Ciclista que viaja pelo Brasil está em Paranaíba e pede ajuda para conserto de bicicleta

Thiago Silva, roda o Brasil em sua bicicleta, ele saiu da cidade de Aracaju –SE chegou em Paranaíba na madrugada desta quarta-feira (14) e de um dia pra cá a bicicleta está com desgaste.

“A coroa e a catraca da frente e de trás não tem mais jeito, não anda mais. Eu tive que andar 90 quilômetros de pé para chegar até aqui. Parei aqui através da minha força e da minha fé pra pedir essa ajuda”, contou.

Thiago disse que fica em Paranaíba até que a bicicleta seja consertada, já que nos últimos quilômetros precisou empurrá-la.

“Peço a ajuda da população, para que possa conceder essa ajuda para a minha bicicleta, para que a gente possa continuar aí fazendo aquilo que traz a felicidade, que é viajar, conhecer lugares e tirar foto e levar de lembrança”, disse.

A jornada de Thiago começou há quatro meses e no percurso roubaram a bicicleta dele, junto com uma carretinha, que ele utilizava para carregar fogão, botijão de gás, entre outras coisas.

“Essa bicicleta de agora foi doada através da população lá do Santo Antônio do Descoberto, junto com a Polícia Federal. Eu pretendo ir até a Argentina, mas pra ter certeza que eu vou chegar lá eu preciso que ela esteja melhor do que eu, bem e segura na viagem, sem algum tipo de problema como deu agora”, desabafou.

A viagem deu início após depressão e ansiedade, desencadeadas após percas familiares e uma separação amorosa.

“Estou tentando levar minha vida e não pensar em desistir. Eu sou um homem de fé e acredito que Deus está acima de tudo, Ele está no coração de cada um e assim a gente vai tocando a vida até quando Deus permitir que a gente continue aqui com fé e aqui na Terra”, finalizou.

O telefone para contato é (79) 99195 - 9410.

