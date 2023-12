Comércio fica aberto até às 20h na próxima semana

O comércio de Paranaíba passa a funcionar em horário estendido na próxima semana, podendo ficar aberto até às 20h entre 11 a 15 de dezembro, no sábado o funcionamento pode ser até às 17h.

Na semana antecedente ao Natal o horário de funcionamento deve ser até às 22h, entre 18 e 22 de dezembro, e no sábado 23 até às 17h. Os horários foram definidos após acordo entre Sindicato dos Empregados no Comércio de Paranaíba e o Sindicato do Comércio Varejista.

Em Mato Grosso do Sul, a maioria dos consumidores, 86,3%, pretende adquirir os produtos em uma loja física, conforme aponta a pesquisa realizada pelo Sebrae e IPF-MS. Os presentes preferidos são roupas, calçados e acessórios (68,8%), brinquedos (45,5%), móveis e eletrodomésticos (5,4%) e celulares e notebooks (3,2%).

O final do ano de 2023 irá movimentar R$ 1 bilhão na economia de Mato Grosso do Sul, montante 17,44% maior que o ano de 2022, conforme aponta levantamento do Sebrae/MS e do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS).

A maior parte, R$ 410,07 milhões, será com as comemorações de Ano Novo, seguidas dos presentes de Natal, que correspondem a R$ 355,71 milhões. Sozinho, o Natal vai movimentar R$ 595,02 milhões, um aumento de 7% comparado a 2022, com um gasto médio de R$ 628,05. Dos entrevistados, 71,83% informaram que presentearão e 54,67% comemorarão a data. As comemorações serão íntimas, especialmente entre familiares (59,5%) e as pessoas que moram na casa (28,8%).

As compras presenciais, em lojas físicas, são preferência da maioria: 88% informaram essa modalidade e a qualidade será o fator preponderante na escolha, apontada por 62% dos entrevistados. Quanto aos atrativos, 81% dos consumidores esperam desconto no pagamento à vista e 43% informam que pretendem parcelar no cartão de crédito. O atendimento é outro fator importante, apontado por 20%. Para garantir boas vendas, o analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, afirma que os empreendedores devem se atentar quanto à qualidade do atendimento.